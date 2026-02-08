Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki

AK Partili yöneticiler, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hakaretler yağdıran İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafetinden ötürü hakaret eden İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya paylaşımına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılarak şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

Adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil, aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız."

Siyasilerden Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e yönelik nefret söylemlerini lanetlediklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Hizmetleri ve temsil tarzıyla gurur duyduğumuz saygıdeğer Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yönelik, söyleyenin mensup olduğu partisi tarafından da tasvip edilmeyeceğini kuvvetle tahmin ettiğim kimliğini, kıyafetini ve yaşam tarzını hedef alan iğrenç ve aşağılık nefret söylemini şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimizin değerlerine ve saygıdeğer bir hanımefendiye karşı kullanılan bu mefluç dil, üslup ve içeriğiyle asla kabul edilemez.

Bu nefret söylemi açıkça her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerin karşısındadır. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur ve ülkemiz bu anlayışı çoktan geride bırakmıştır."

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e partinin içten selamlarını ileten Çelik, şunları kaydetti:

"Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İYİ Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre X'te "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine Mehmet Emin Korkmaz gözaltına alındı.

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer alıyordu.