BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  EKONOMİ

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin ocak ayında 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Abone ol

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ocak sonunda önceki aya göre 41,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 399 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri önceki aya kıyasla yüzde 1,23 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler
Akyaka'da denizin rengi kahverengiye döndü
Akyaka'da denizin rengi kahverengiye döndü
Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor
İranlı yetkili isimden "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık" itirafı
İranlı yetkili isimden "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık" itirafı
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi
19 yaşındaki Gamze bin pişman "ben yandım siz yanmayın" diyerek anlattı
19 yaşındaki Gamze bin pişman "ben yandım siz yanmayın" diyerek anlattı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan İsrail'e askeri üs resti
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan İsrail'e askeri üs resti
Prof. Dr. Bektaş "İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyerek uyardı
Prof. Dr. Bektaş "İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyerek uyardı