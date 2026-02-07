Citroen Ami Dark Side özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatı ne kadar?

Siyah renk, Ami'ye dinamizm kazandıran beyaz grafik detaylarla güçlü bir kontrast oluşturuyor. Ami Dark Side, markanın "herkese hitap eden, basit ve ulaşılabilir mobilite" yaklaşımı doğrultusunda özgün tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. Model, samimi karakterini korurken, daha keskin hatları sayesinde olgun bir görünüm sunuyor. Siyah renkli, göz kapağını andıran detaylarla çerçevelenen farlar, ön camın alt kenarına kadar uzanarak aracın ön yüzüne daha etkileyici bir ifade kazandırıyor. Geniş bir gülümsemeyi çağrıştıracak şekilde tasarlanan iki aydınlatma ünitesi ise kabartma formdaki yeni kapsül ile birbirine bağlanıyor. Ami Dark Side'a özel olarak tasarlanan bu kapsül, mat siyah zemin üzerindeki ince beyaz süslemelerle birlikte beyaz renkteki marka logosunu ön plana çıkarıyor. Dark Side özel versiyonunda kontrastı daha da vurgulamak üzere Buzul renk paketi jant kapakları devreye giriyor. Bunlar, beyaz küplerden oluşan bir dama tahtasıyla Ami'nin yan profilini grafiksel olarak tanımlıyor. Arka yan panelde yer alan ve yuvarlak küp motifleri içeren siyah-beyaz çıkartma ise temayı daha da zenginleştiriyor. Bu tasarım, kapıların alt kısmındaki özel grafiklerde de yer alıyor. Ami Dark Side, kimliğini vurgulamak ve dinamizmini yansıtmak üzere kendine özgü bir arka spoylere sahip. İç mekanda Dark Side renk paketiyle birlikte, ön konsolda üç depolama bölmesi, yolcu koltuğunun önünde bir çanta askısı ve paspasların gri dekoratif dikişleriyle uyumlu açık gri depolama ağları bulunuyor.