Meteoroloji’den Kuzey Ege’ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizcilik faaliyetleri başta olmak üzere günlük yaşamda dikkatli olunması istendi.

UYARILAR

Fırtına sırasında mümkün olduğunca evde veya güvenli bir kapalı alanda kalın. Özellikle sahil, nehir kenarı, ormanlık alan ve yüksek yerlerden uzak durun.

Şiddetli rüzgar ve yağış yolları kayganlaştırır, görüş mesafesini azaltır. Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın. Seyahat etmek zorundaysanız hızınızı düşürün ve açık alanlarda yan rüzgârlara karşı dikkatli olun.

Pencereleri ve kapıları sıkıca kapatın. Balkon, teras veya bahçedeki gevşek eşyaları güvenli bir yere alın. Ağaç ve direk altlarından uzak durun, çatılarda gevşek parçaların sabit olduğundan emin olun.

Yoğun yağış fırtınayla birleştiğinde dere yatakları ve alçak bölgelerde su birikintileri ve taşkın riski artar. Su birikintilerinden geçmeye çalışmayın ve elektrikle temas riskine karşı dikkatli olun.

