BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Dört şehre daha hızlı tren geliyor Uraloğlu tarihi açıkladı

Dört şehre daha hızlı tren geliyor Uraloğlu tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir , Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’nde yüzde 85 ilerleme sağlandığını belirterek, proje tamamlandığında Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakında yazılı açıklama yaptı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'yle Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

Mevcut ray hatlarını 200 km hıza uygun hale getirdikleriini aktaran Bakan "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 2028'DE KULLANIMA AÇILIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Gaziantep sanayi üretimi ve Mersin Limanı'nın da bağlandığını ürünlerin çok daha hızlı şekilde dünya pazarına ulaşacağına dikkat çekti. 

 Projenin ilerlemesi hakkında bilgi veren Bakan "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya anlaştı
Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya anlaştı
Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!
Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı