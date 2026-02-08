BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  MAGAZİN

Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!

Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası magazin dünyasında "cenazede başörtüsü kullanma" tartışması sürüyor. Bazı ünlüler kutsal bir mekanda o dinin gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savunurken konu hakkında fikri sorulan Pınar Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım" dedi.

Abone ol

Fatih Ürek'in cenaze töreninin ardından Armağan Çağlayan'ın "cenazede başörtü kullanma" çıkışıyla başlayan tartışma magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ise konuyla ilgili düşüncesini "Ben cenazede başını kapatmayanlardanım" ifadesiyle dile getirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN "KUTSAL MEKAN" VURGUSU

Armağan Çağlayan, kutsal alanlara girerken o inancın gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savundu. Çağlayan konuyla ilgili düşüncesini şu ifadelerle dile getirdi:

"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok."

PINAR ALTUĞ: ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Pınar Altuğ ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu 'inat olsun' diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu