Tarkan'dan İstanbul konserleri sonrası duygulandıran veda! "Boşluğa düştüm"

“BİRAZ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ GİBİYİM”

Bu konserlerden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddiasıyla konuşulan Megastar, bu kez rakamlardan çok hissettiklerine odaklandı. Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım” diyerek yaşadığı duygusal boşluğu paylaştı.