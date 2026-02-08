Tarkan'dan İstanbul konserleri sonrası duygulandıran veda! "Boşluğa düştüm"
İstanbul'da 10 gün boyunca sahne alan Megastar Tarkan, yoğun geçen konser maratonunun ardından hayranlarına duygusal bir video gönderdi.
Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle büyük ses getirdi. 10 gün süren konser maratonunun ardından kamera karşısına geçen Megastar, hayranlarına duygusal bir video mesaj gönderdi. Volkswagen Arena’da 10 konser veren ve adeta İstanbul’u sallayan Tarkan, konserlerin ardından yaşadığı duyguyu samimi sözlerle kamera karşısına geçip anlattı.
“BİRAZ BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ GİBİYİM”
Bu konserlerden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddiasıyla konuşulan Megastar, bu kez rakamlardan çok hissettiklerine odaklandı. Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım” diyerek yaşadığı duygusal boşluğu paylaştı.
Konserlerde oluşan atmosferin hâlâ aklından çıkmadığını dile getiren Tarkan, “Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi, gerçekten” sözleriyle hayranlarına seslendi.Videoda sadece hayranlarına değil, konserlerin arkasındaki emeğe de özel bir parantez açtı.
Tarkan, “Bu büyük organizasyonlar büyük ekip işleri. Jenerikte adı geçen herkese sonsuz teşekkürler” diyerek sahne arkasındaki ekibi de alkışladı. “Çok iyi bir iş çıkardık hep birlikte” sözleriyle de gururunu dile getirdi.