Survivor Ogeday Girişken'den güzel haber! Nişanlandılar...

SADE BİR TÖREN İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile ilişkisini bir üst seviyeye taşımaya karar veren Girişken, sade ama duygusal bir törenle nişanlandı.