Survivor Ogeday Girişken'den güzel haber! Nişanlandılar...

Survivor’ın iki kez şampiyonluk unvanını alan eski yarışmacısı Ogeday Girişken, uzun süreli birlikteliğini resmiyete dökerek nişan yüzüğünü parmağına taktı. Mutlu çift, aile arasında düzenlenen samimi törende evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor tarihine adını başarılarıyla yazdıran yarışmacı Ogeday Girişken, özel hayatında yeni ve heyecanlı bir döneme girdi.

Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile nişanlanan Girişken'in mutluluk anları kameralara yansıdı.

SADE BİR TÖREN İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile ilişkisini bir üst seviyeye taşımaya karar veren Girişken, sade ama duygusal bir törenle nişanlandı.

Çiftin nişan töreni, aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşirken mutlulukları fotoğraflara ve paylaşımlara yansıdı.

