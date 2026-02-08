Rober Hatemo'dan şaşkınlık yaratacak hareket! Eminönü'nde görenler şoke oldu...

İstanbul Eminönü'nde yürüyen vatandaşlar, sokaktan yükselen tanıdık bir sesle duraksadı. İlk anda bir sokak sanatçısı sanılan kişinin, "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Ama Seni Sevdim" gibi git şarkılarıyla hafızalara kazınan ve 2000'li yılları kasıp kavuran Rober Hatemo olduğu fark edildi. Şarkı söyleyenin Rober Hatemo olduğunu fark eden vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.