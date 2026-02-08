BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Gemlik Körfezi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalgıç Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timi cesedi denizden çıkardı.

Karaya çıkarılan ceset, daha sonra Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya anlaştı
Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya anlaştı
Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!
Pınar Altuğ cenazede başörtüsü polemiği sonrası ateşi harladı!
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
AKOM'dan İstanbullulara '2 gün' uyarısı: Pazartesi ve salıya dikkat!
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor