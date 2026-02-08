Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki H.E, Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisindeki kayalıklarda ölü bulundu. Kadına ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin görülmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, falezler ve denizde yaptıkları arama çalışmaları sırasında cansız bedene ulaştı.Abone ol
İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı.
Yaklaşık 2 gündür eski eşinin kendisinden haber alamadığı öğrenilen H.E'nin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.