Galatasaray Rize’de rahat kazandı

Trendyol Süper Lig’in günün ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Trendyol Süper Lig'de günün ikinci karşılaşması Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynandı.

Sarı-Kırmızılılar, zorlu deplasmanda 3-0 galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün, 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe'un 61. dakikada attığı gol "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

Bu maçın ardından Galatasaray 52 puanla birinci sıradaki yerini perçinledi. Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla 20 puanla 12. sırada kaldı. Karadeniz ekibinin küme hattıyla arasında 4 puan fark var.

Galatasaray, 22. haftada evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor da Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

