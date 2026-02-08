Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 9 ve 16'ncı dakikalarında Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 33'ncü dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş, 54'te Hyeon-gyu Oh'un rövaşata golüyle skoru 2-2 yaptı. Siyah-beyazlılar, kalan bölümde baskısını sürdürdü ancak mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 37, Alanyaspor ise 23'e yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş 2 - 2 Alanyaspor

90'Maç sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika süre ilave edildi.

71'Junior Olaitan sağ kanattan topu getirip müsait pozisyondaki Oh ile oynadı. Oh'un şutu kalecide kaldı.

70'Emmanuel Agbadou uzaktan kaleyi yokladı. Kaleci Vidotto güçlükle çıkarabildi.

Pozisyon63'Cerny'nin pozisyonu sonrası Vidotto kolundan yaşadığı sorun nedeniyle kendini yere bıraktı. Alanyaspor sağlık heyeti sahada müdahalede bulunuyor.

61'Orkun Kökçü'nün uzaktan adrese teslim pasında Vaclav Cerny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Vidotto'yu geçemedi.

58'GOL! Hakem Oğuzhan Çakır, monitördeki incelemenin ardından Oh'un golünü geçerli saydı. Durum 2-2.

57'Hakem Oğuzhan Çakır pozisyonun tekrarını VAR monitöründe seyredecek.

55'Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'la iletişim halinde. İptal edilen gol inceleniyor.

54'Beşiktaş'ın serbest vuruş organizasyonunda Orkun'un ortasını Agbadou kafayla içeri çevirdi. Oh rövaşatayla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Oğuzhan Çakır ofsayt kararı verdi.

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

45'Oh ile Aliti'nin hava topu mücadelesinde Alanyaspor'un oyuncusu yerde kaldı.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna 4 dakika süre ilave edildi.

45'Hakem bir sarı kart da Beşiktaş'ın kulübesine gösterdi.

33'GOL! Orkun Kökçü beyaz noktadan topu sağ köşeye yolladı ve farkı 1'e indirdi.

32'Beşiktaş penaltı kazandı.

31'Hakem Oğuzhan Çakır pozisyon tekrarını izlemek için VAR monitörünün başına gidiyor.

30'Oğuzhan Çakır VAR ile iletişim halinde.

29'Hyeon-gyu Oh Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaş tarafı penaltı bekliyor. Hakem Oğuzhan Çakır oyunculara "bekleyin" dedi.

24'Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun pas hatası sonrası Alanyaspor kontra atağa kalktı. Güven Yalçın'ın top kaybı sonrası atak sona erdi.

22'Ianis Hagi'nin arka direğe açtığı ortada boşta kalan Aliti kaleye bir şut çıkardı. Ersin hata yapmadı.

21'Alanyaspor, Ruan'ın olduğu sol kanatta etkili oluyor. Konuk takım şimdi köşe vuruşu kullanacak.

16'GOL! Ümit Akdağ'ın asistinde ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın, Ersin'i bir kez daha çaresiz bıraktı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

13'Takımın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ceza sahasının solunda topla buluşup doğrudan kaleyi düşündü. Alanyaspor kalecisi Vidotti tek hamlede topu kontrol etti.

12'Topla oynamada Beşiktaş yüzde 62, Alanyaspor yüzde 38 orana sahip.

10'Gol sonrası maç Beşiktaş santrasıyla yeniden başladı.

9'GOL! Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın, markaj altındayken sol köşeye sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

4'Junior Olaitan ceza sahasının sol köşesinden kaleye şut çıkardı. Top auta gitti.

1'Maçta ilk yarı başladı.

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi