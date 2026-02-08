Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, yıldız oyuncunun Eyüpspor maçında forma giyme ihtimali olduğunu söyledi.

Abone ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için."

"Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mtulu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız."

SANE SÖZLERİ

"Hem kendi oyuncularımızı hem kendi oyunumuzu... Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Rakip 3'lü oynadı, baskılarda bu şekilde eşleştik. Hem rakibe hem oyuncuların form durumuna göre taktiği değerlendirebiliyoruz. Kadromuzun tam olarak sahada olması önemli. Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli. Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Hem rakibin dizilişi hem bizim dizilişimiz nasıl olacak. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor. Maç maç gidip en iyi planları yapmaya çalışacağız."