Altında yükseliş başladı! Gözler kritik veride, altını uçurabilir

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin doların üzerine çıktı. Gramda da 7 binli rakamlar görülüyor. ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 941 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 49 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 473 liradan satılıyor. Altının onsu 5 bin 25 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da yüzde 5,2 artışla 81,5 dolarda seyrediyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda değerli metal fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor.