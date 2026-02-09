BIST 13.780
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?

Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?

Gazeteci İsmail Saymaz, Mesut Özarslan'ın istifasına Meral Akşener'in ön ayak olduğu iddiasını, Akşener'in yakın çevresine sordu. Yapılan açıklamada "Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. " denildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti.Özarslan'ın Çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.

İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Özarslan'ın istifasına Meral Akşener'in ön ayak olduğu iddiası gündem oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in yakın çevresine söz konusu iddiaları sorduğunu belirtti.

"Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok"

Saymaz, "Mesut Özarslan’ın istifa etmesine Meral Akşener’in önayak olduğu iddiasını Akşener’in çevresine sordum. Şöyle dediler: “Mesut Bey bizi bırakıp İyi Parti’den CHP’ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Beyle uzun bir zamandır görüşmüyoruz.” bilgisini paylaştı. 

