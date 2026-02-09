BIST 13.687
ABD Başkanı Trump'ı kızdıran gösteri: Kesinlikle berbat

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisinin Amerikan değerlerini yansıtmadığını savunarak, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

