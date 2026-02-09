DEM Partili Ayşegül Doğan'dan 'Ankara' mesajı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürtlerin dünyanın dört bir yanındaki Rojava’ya destek gösterilerinde ortaya koyduğu “ulusal birlik ruhu” hakkında, “Bu mesajın Ankara ve diğer başkentler tarafından doğru değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Esenyurt İlçe Örgütü, 3'üncü Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongreye katılan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, burada yaptığı konuşmada Rojava’daki gelişmeler, Kürt meselesinde demokratik çözüm ve ulusal birlik mesajlarına dikkat çekti.

"ROJAVA SADECE KÜRTLERİN DEĞİL, HEPİMİZİN GÜVENCESİDİR"

Doğan, “Bu kongreye Rojava direnişinin coşkusuyla başladık. Herkesin gözü Rojava'da; sadece gözümüz değil, emeğimiz ve mücadelemizle de oradayız. Çünkü Rojava yalnızca bir toprak parçası değil, bir umuttur. Halkların bir arada yaşama güvencesidir ve artık hepimizin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin her zaman demokratik çözümden yana olduğunu vurgulayan Doğan, bu talebin sadece Kürtler için değil, tüm Ortadoğu halklarının barış, özgürlük ve eşitlik ihtiyacı için olduğunu ifade etti.

“ANKARA BU MESAJI DOĞRU DEĞERLENDİRMELİ

”Kürt ulusal birliğine dair gelişmeleri değerlendiren Doğan, "Her yerden bir ses yükseliyor: 'Yek e, yek e, gelê Kurd yek e' (Birdir, birdir, Kürt halkı birdir). Bu mesajın Ankara ve diğer başkentler tarafından doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Kürtler hiçbir zaman bir tehdit nedeni olmamıştır. Biz varız ve hep var olacağız. Eşit koşullarda, kazanımlarımızla yan yana olalım diyoruz” şeklinde konuştu.