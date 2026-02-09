BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
HABER /  GÜNCEL

24 ilde operasyon! 144 şüpheli yakalandı

24 ilde operasyon! 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundular
Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundular
Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı aldı
Yolcu taşıyan tır kaza yaptı! 30 kişi hayatını kaybetti
Yolcu taşıyan tır kaza yaptı! 30 kişi hayatını kaybetti
Epstein dosyalarında yeni isimler
Epstein dosyalarında yeni isimler
Trafik kazası sonrası yaşandı! Feci olayda ölenler oldu
Trafik kazası sonrası yaşandı! Feci olayda ölenler oldu
CHP Ankara İl Başkanlığından Keçiören Belediye Başkanı'nın istifasına ilişkin açıklama
CHP Ankara İl Başkanlığından Keçiören Belediye Başkanı'nın istifasına ilişkin açıklama
Rıza Kayaalp'ten Zagreb’de altın madalya
Rıza Kayaalp'ten Zagreb’de altın madalya
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Mansur Yavaş’tan Keçiören tepkisi
Mansur Yavaş’tan Keçiören tepkisi
İsrail’den İran’a tek başına saldırı mesajı
İsrail’den İran’a tek başına saldırı mesajı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı