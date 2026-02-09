BIST 13.522
Trafik kazası sonrası yaşandı! Feci olayda ölenler oldu

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen H.C'nin kullandığı araç ile A.G. idaresindeki aracın aynalarının çarpışması sonucu taraflar arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.C. silahla A.G. ile yanında bulunan H.Ç'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Aksaray'da gözaltına alındı.

