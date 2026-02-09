BIST 13.522
Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundular

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı çift evde ölü bulundu.Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre,  Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.

Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

