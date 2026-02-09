BIST 13.522
HABER /  DÜNYA

Epstein dosyalarında yeni isimler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor.

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlandığı belgelerde, avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler'in ismi yer alıyor.

Dosyadaki 19 Eylül 2014 tarihli e-postada, asistan Lesley Groff'un Epstein'e, Ruemmler'in 24-25 Eylül'de New York'ta olacağı ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la ayarlanan toplantılara katılmaktan memnuniyet duyacağına dair bir hatırlatma mesajı gönderdiği görülüyor.

15 Temmuz 2014'te ise Groff, Epstein'e "Kathy Ruemmler 18 Temmuz Cuma günü 12.30'da öğle yemeğine gelecek." ifadelerini içeren bir e-posta yolluyor.

Ayrıca 22 Nisan 2015'te ismi belirsiz bir kişi, Jojo Fontanilla'ya gönderdiği başka bir e-postada, "Jojo, Jeffrey'nin Kathy Ruemmler'a götürmeni istediği bir hediyesi var... lütfen beni görmeye gel..." mesajını iletiyor.

New York Giants'ın başkanı Tisch ve Epstein ilişkisi

Dosyalarda, Amerikalı film yapımcısı, iş adamı ve Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımı New York Giants'ın başkanı Steve Tisch'in Epstein ile konuşmaları da yer aldı.

Tisch'in 26 Nisan 2013 tarihinde Epstein ile e-posta yoluyla yaptığı konuşmada, "Az önce asistanının arkadaşıyla öğle yemeği yedim. Çok tatlı bir kız. Onun hakkında bir şey biliyor musun?" dediği görüldü.

Konuşmada, Epstein Tisch'e bahsettiği kişiyi tanımadığını ancak soracağını söylerken, Tisch'e müstehcen bir şekilde tanımladığı başka bir kadınla iletişime geçip geçmediğini sordu.

Tish, bu e-postaya verdiği cevapta Epstein'a kişi hakkında "Profesyonel mi yoksa sivil mi?" sorusunu yöneltti.

