Manisa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobil, traktör ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AFP 130 plakalı otomobil, Muradiye Kavşağı mevkisinde önünde ilerleyen 45 ET 318 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Otomobilin arkasında ilerleyen 10 HF 160 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü de kazaya karışan otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.