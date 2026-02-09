AK Parti çalışmalara başladı! En düşük emekli maaşı dönemi bitiyor

Milyonlar emekli yeni yılda ne kadar zam aldıklarını yılın ilk günlerinde öğrenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 5 milyon vatandaşın maaşı olan en düşük emekli aylığının ise 20 bin TL olmasına karar verildi.

Yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyen arasındaki maaş makasının iyice kapanıyor olması emekliler arasında huzursuzluk yaratıyor. Bununla beraber aylıkları ile geçinemeyen emekliler sistemde köklü değişiklikler talep ediyor.