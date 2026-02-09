11 yaşındaki Ceylin'in feci ölümü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Abone ol
Önceki gün Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.