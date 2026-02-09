Özgür Özel’den Mesut Özarslan bombası! Ben nokta nokta adam mıyım?

ANKARA Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıklayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ve hakarette bulunduğunu iddia etti. Özgür Özel ise iddiaları yalanlayarak, ailesine yönelik herhangi bir küfür etmediğini, yalnızca Özarslan’ın siyasi tutumunu sert sözlerle eleştirdiğini söyledi.

Abone ol

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Özarslan tv100 yorumcusu Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İDDİALARA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mesut Özarslan’ın iddialarına yanıt verdi. Özgür Özel iddiaları yalanlayarak Özarslan’ın sözlerinin gerçeklik taşımadığını açıkladı.

"YALAN ATIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-“Aileme, anneme, babama küfretti” diyor; böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: “Sana hırsız dediler, seni çağırdım, sordum. ‘Yolsuzluğum, hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin. Sana inandım, güvendim. Şimdi, hırsız diyenlere gidiyor, sana güvenenleri bırakıyorsun.

- Bu yaptığınla senin büyük bir hırsız olduğuna inandım. Çünkü bizim irademizi çalıyorsun. Ayrıca sana söylenenlerin hepsini, bütün o suçları işlediğin belli oluyor. Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de evlatlarını da torunlarını da utandıracak. Bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim. Dediğim bu.

"AİLEYE HİÇBİR ŞEY YOK"

-“Aileye hiçbir şey yok asla. ‘Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak’ dedim. Ondan sonra ‘Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim’ dedim. Ben orada “Defol git” dediğimi hatırlıyorum.

BEN NOKTA NOKTA MIYIM BAŞKANIM...

- İl başkanımızın telefonlarına çıkmıyor. Mansur Başkan, “Bir şeyler duydum, Mesut doğru mu?” diye yazmış, cevap vermemiş. Kimsenin telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine WhatsApp'tan aradım.

-Ben arayınca açtı. Perşembe günü… İddiaları sorunca “Ben o kadar nokta nokta mıyım genel başkanım? Bunları söyleyenler yalan söylüyor, ben sizinle beraberim” dedi.

-Ben de dedim ki, “O zaman mesaj at ve bu tartışmayı bitir.” Dedi ki, “Pazartesi günü İller Bankası'nda Murat Kurum’la bir işim var, sonra atayım mesajı.” Dedim ki, “CHP'nin üyesisin. ‘Ben partimdeyim, böyle tartışmalara gerek yok” demekle Murat Kurum senin işini mi yapmayacak?” O da “Dur atayım” dedi, kapattı, atmadı mesajı. Sonra uzun süre telefonları kapalıydı.

AK PARTİ'NİN HAZIRLADIĞI DOSYALAR VAR

-Ben de onun hakkında AK Parti'nin bulunduğu beş suç duyurusuna eriştim. O beş suç duyurusunun içeriklerini paylaşacağım. Eğer AK Parti ona iftira attıysa bu iftira siyasetiyle korkutarak adam devşirmeye niye çalışıyor? Yok AK Parti iftiracı değilse bu hırsızı niye partiye alıyor o zaman?

DEMEK Kİ KORKACAK BİR ŞEYİ VARMIŞ