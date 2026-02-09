BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
HABER /  EKONOMİ

ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmaların arkasında Çinli yatırımcıların olduğunu söyledi.

Geçen hafta altın piyasasında sert dalgalanmalar yaşandı. ABD'den bir açıklama geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Altın hareketi biraz kontrolden çıktı. Çin’de teminat gerekliliklerini sıkılaştırmak zorunda kaldılar. Bu bana klasik bir spekülatif patlama gibi görünüyor" dedi.

ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş - Resim: 0

Fox News kanalına Fed politikası hakkında konuşan Bessent, bilanço küçültme adımlarının temkinli ilerleyeceğini belirterek, "Hızlı bir şey beklemem. Ample-regime politikasına geçtiler ve bu daha büyük bir bilanço gerektiriyor. En az bir yıl bekleyip ne yapmak istediklerine karar vereceklerdir" dedi.

Fed başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh

Bessent, Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh için ise "Bağımsız olacak ama Fed’in Amerikan halkına karşı sorumlu olduğunu da göz önünde bulunduracak" ifadelerini kullandı.

