HABER /  EKONOMİ

ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine Ezgi Demirdağ Saydağ atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Operasyon ve teknoloji alanında geniş deneyimi bulunan Saydağ, ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Saydağ'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreçlerinin tamamlanmasını takiben 16 Şubat'ta yeni görevine başlaması planlanıyor. Saydağ, yeni dönemde ING'nin "Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma" hedefi doğrultusundaki operasyonel dönüşüm çalışmalarına liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisansını alan Saydağ, Columbia Business School'da MBA programını ve Haas Berkeley Business School'da ise değişim programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2007'de McKinsey & Company İstanbul ofisinde başlayan Saydağ, son olarak şirket bünyesinde "Ortak" rolünde görev yaptı. Yönetim ve strateji danışmanı kimliği ile öne çıkan Saydağ, Türkiye ve Orta Doğu'da başta finansal hizmetler ve tüketici sektörleri olmak üzere pek çok kurumun dijital ve operasyonel dönüşüm programlarına liderlik etti.

Kariyerinin son yıllarında, dijital ekonomi koşullarında sürdürülebilir değer yaratma ve rekabet avantajı sağlama konularında kurumlara rehberlik eden Saydağ'ın, iş gücünün dönüşümü, yapay zekanın organizasyonlar üzerindeki etkisi ve geleceğin operasyonel modelleri konusunda kapsamlı deneyimi bulunuyor. Bu doğrultuda Saydağ, Türkiye ve bölgedeki farklı sektördeki şirketler için stratejik iş gücü planı, operasyonel ve dijital dönüşüm programlarının hazırlanması ve uygulanmasına liderlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefinde" ilerlerken operasyon alanındaki dönüşümü stratejik bir öncelik olarak konumladıklarını belirtti.

Yapay zeka modelleri ve robotik çözümlerle müşteri deneyimini daha ileriye taşırken, aynı zamanda verimliliği de artırdıklarını aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dijitalleşme stratejimizde önemli bir yere sahip olan bu kritik göreve, operasyonel ve dijital dönüşüm alanında birçok başarıya imza atmış değerli bir ismin atanmasından mutluyuz. Uluslararası deneyimi, bilgi birikimi ve dönüşüm odaklı bakış açısıyla Ezgi Demirdağ Saydağ'ın stratejik hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

