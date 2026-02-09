BIST 13.780
Galata Köprüsü'nde akılalmaz olay! "Veganım" diyerek balıkları denize döktü sonra kaçtı

Galata Köprüsü'nde balık tutan 65 yaşındaki bir adamın balıkları, vegan olduğunu iddia eden bir kadın tarafından satın alma bahanesiyle denize döküldü.

İstanbul'da 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü’ne gelerek oltasını denize attı. Öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit tutan Gökçebay’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadın, balıkları satın almak istediğini belirtti.  Ardından Gökçebay’ın balık dolu kovasını alan kadın, beklenmedik bir hamleyle tüm balıkları denize boşalttı.

ATV'nin haberine göre, neye uğradığını şaşıran balıkçı, saatlerce verdiği emeğin bir anda yok edilmesine tepki gösterinde ikili arasındaki gerginlik tırmandı.

“BEN VEGANIM, HAYVANLARI YEMEYİN”

 Kadın kendisini "Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin." sözleriyle savundu.

 SATIN ALACAĞINI VAAT ETTİ, SONRA DA ÖDEMEDEN KAÇTI

 Satın alacağını vaat ettiği balıkların parasını da "Param yok" diyerek ödemeyen kadın, çevredeki vatandaşların tepkisi artınca hızla olay yerinden uzaklaştı.

