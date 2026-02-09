Sesi duyan ekiplere bildirdi! Çıkan tartışma korkunç bitti

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alperen Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.