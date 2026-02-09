BIST 13.762
Sesi duyan ekiplere bildirdi! Çıkan tartışma korkunç bitti

Bursa'dan son gelen haber korkunç! Yıldırım ilçesinde, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan 30 yaşındaki Alperen yaşamını yitirdi.

Sesi duyan ekiplere bildirdi! Çıkan tartışma korkunç bitti - Resim: 1

 6. Lale Sokak'ta eniştesi Alperen Şahin (30) ile karşılaşan F.Ç. tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ç, yanındaki tabancayla eniştesine ateş etti.

Sesi duyan ekiplere bildirdi! Çıkan tartışma korkunç bitti - Resim: 2

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alperen Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sesi duyan ekiplere bildirdi! Çıkan tartışma korkunç bitti - Resim: 3

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.Ç. ise polis merkezine götürüldü.

