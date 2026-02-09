Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Oğuz Aydın krizinin perde arkası

Trabzonspor, Fenerbahçe yönetimiyle Oğuz Aydın transferi için her konuda anlaştı. Ancak transferin kapanmasına saatler kala sarı-lacivertlilerin geri dönüşü sonrası Trabzonspor küplere bindi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı.

Trabzonspor, Oğuz için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşmış ancak oyuncu ikna olmamıştı.

Aradan geçen zamanda sarı-lacivertli takımda alternatifin alternatifi konumuna düşen 25 yaşındaki kanat, kulübe haber yollayarak "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi.

Bordo-mavili yönetim de deneyimli futbolcuyla konuştu ve her konuda anlaşmaya vardı.

Tüm prosedürler tamamlanırken bu kez Fenerbahçe kriz çıkardı ve "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" sözleri şok etkisi yarattı.

Trabzonspor kanadını asıl küplere bindiren bu kararın transferin bitmesine ramak kala verilmesi oldu.



Bordo-mavili kurmaylar, gecikmeli karar yüzünden F.Bahçe'ye sert tepki gösterdi. Kanat bölgesindeki sorunların önemli bir bölümünü Oğuz hamlesiyle çözmeyi düşünen Trabzonspor, bu gelişmeyle büyük sıkıntı yaşadı.