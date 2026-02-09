BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
HABER /  SPOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Oğuz Aydın krizinin perde arkası

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Oğuz Aydın krizinin perde arkası

Trabzonspor, Fenerbahçe yönetimiyle Oğuz Aydın transferi için her konuda anlaştı. Ancak transferin kapanmasına saatler kala sarı-lacivertlilerin geri dönüşü sonrası Trabzonspor küplere bindi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı.

Trabzonspor, Oğuz için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşmış ancak oyuncu ikna olmamıştı.
Aradan geçen zamanda sarı-lacivertli takımda alternatifin alternatifi konumuna düşen 25 yaşındaki kanat, kulübe haber yollayarak "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi.

Bordo-mavili yönetim de deneyimli futbolcuyla konuştu ve her konuda anlaşmaya vardı.
Tüm prosedürler tamamlanırken bu kez Fenerbahçe kriz çıkardı ve "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" sözleri şok etkisi yarattı.

Trabzonspor kanadını asıl küplere bindiren bu kararın transferin bitmesine ramak kala verilmesi oldu.

Bordo-mavili kurmaylar, gecikmeli karar yüzünden F.Bahçe'ye sert tepki gösterdi. Kanat bölgesindeki sorunların önemli bir bölümünü Oğuz hamlesiyle çözmeyi düşünen Trabzonspor, bu gelişmeyle büyük sıkıntı yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaçakçılıkla mücadelede bilanço açıklandı
Kaçakçılıkla mücadelede bilanço açıklandı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak
Özgür Özel’den Mesut Özarslan bombası! Ben nokta nokta adam mıyım?
Özgür Özel’den Mesut Özarslan bombası! Ben nokta nokta adam mıyım?
Altında yükseliş başladı! Gözler kritik veride, altını uçurabilir
Altında yükseliş başladı! Gözler kritik veride, altını uçurabilir
ABD Başkanı Trump'ı kızdıran gösteri: Kesinlikle berbat
ABD Başkanı Trump'ı kızdıran gösteri: Kesinlikle berbat
Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı
Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş
Türkiye olmadan Avrupa olmaz! AB Komiseri Marta Kos'tan çarpıcı açıklamalar
Türkiye olmadan Avrupa olmaz! AB Komiseri Marta Kos'tan çarpıcı açıklamalar
Herkes bunu konuşuyor! Talisca’nın yeni maaşı belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Talisca’nın yeni maaşı belli oldu