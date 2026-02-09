BIST 13.761
Ford'un yeni modeli F-150 modeli artık Türkiye'de

Ford, F-150 pick-up serisinin yeni modeli STX'i Türkiye'de satışa sundu.

Ford'un yeni modeli F-150 modeli artık Türkiye'de - Resim: 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, F-150 pick-up ailesinin karakterini sportif ve modern çizgilerle harmanlayan F-150 STX, tasarımıyla daha genç ve modern bir model tercih eden kullanıcılara hitap ediyor.

Ford'un yeni modeli F-150 modeli artık Türkiye'de - Resim: 2

F-150 STX, 20 inç alüminyum jantları, siyah renkli ön ızgarası, siyah yan basamakları ve gövde rengiyle uyumlu ön-arka tamponlarıyla dikkati çekiyor. İç mekanda 6 hoparlörlü ses sistemi, manuel klima ve 2 yönlü bel destekli manuel ayarlı sürücü koltuğu bulunan model, "Akik Siyah", "Karbon Gri" ve "İkonik Gri" renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ford'un yeni modeli F-150 modeli artık Türkiye'de - Resim: 3

Serinin diğer modeli XLT versiyonunda ise 18 inç krom jantlar, krom kapı kolları, 7 hoparlörlü ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima ve 8 yönlü bel destekli otomatik ayarlı sürücü koltuğu yer alıyor. Modelde "Mercan Kırmızı", Akik Siyah, "Atlas Mavisi", Karbon Gri ve İkonik Gri renk seçenekleri bulunuyor.

Ford'un yeni modeli F-150 modeli artık Türkiye'de - Resim: 4

Her iki modelde de 2,7 litre benzinli EcoBoost V6 motor, 542 Nm tork, 4x4 çekiş sistemi ve 10 ileri şanzıman standart olarak sunuluyor.

