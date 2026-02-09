AK Parti Genel Sekreteri İnan, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisinin şanla ve şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı gönderdiğini belirtti.

Şanlı Türk bayrağını taşıyan bu özel çiçek aranjmanının, MHP'nin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden oluştuğunu hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakımız, kökü mazide, gözü atide olan büyük Türkiye hayalinin teminatı, dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisinin şanla ve şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."