İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'daki 66 ülkede yardıma muhtaç ailelere destek sağlanacak.

Ramazanda gerçekleştirilecek çalışmalarla 3 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Vakfın ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli 1400 lira, bir kişilik iftar bedeli 240 lira, bayramlık bedeli de 1400 lira olarak belirlendi.

İHH, Türkiye genelinde 81 ildeki 45 bin aileye de kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor.

Ramazan boyunca savaş ve kriz koşullarının yaşandığı Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan başta olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları devam edecek.

Çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi güçlük yaşayan sivillerin desteklenmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında kumanya, iftar, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtılacak.

Hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak kampanyalara kısa mesaj servisiyle de destek olabilecek.

