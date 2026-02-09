BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
HABER /  GÜNCEL

İfadeye çağrılan CHP'li belediye başkanı hakkında karar verildi

İfadeye çağrılan CHP'li belediye başkanı hakkında karar verildi

Giresun'da bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Abone ol

Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye geldi. Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hasbi Dede, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Erkek mi kadın mı daha fazla işte rakamlar
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Erkek mi kadın mı daha fazla işte rakamlar
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Oğuz Aydın krizinin perde arkası
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Oğuz Aydın krizinin perde arkası
Kaçakçılıkla mücadelede bilanço açıklandı
Kaçakçılıkla mücadelede bilanço açıklandı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak
Özgür Özel’den Mesut Özarslan bombası! Ben nokta nokta adam mıyım?
Özgür Özel’den Mesut Özarslan bombası! Ben nokta nokta adam mıyım?
Altında yükseliş başladı! Gözler kritik veride, altını uçurabilir
Altında yükseliş başladı! Gözler kritik veride, altını uçurabilir
ABD Başkanı Trump'ı kızdıran gösteri: Kesinlikle berbat
ABD Başkanı Trump'ı kızdıran gösteri: Kesinlikle berbat
Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı
Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş