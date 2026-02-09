Kaçakçılıkla mücadelede bilanço açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artış sağlandığını açıkladı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü çalışmalarda toplam 7 milyar 655 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ve tekstil ürünleri operasyonlarda öne çıkan kalemler oldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede rekor sonuçlarla başladı. Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda milyarlarca lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU VE TEKSTİL ÖN PLANDA

Ocak ayı boyunca yürütülen operasyonların detayları, ele geçirilen maddelerin çeşitliliğini ve mali büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Uyuşturucu Maddeler: Toplam 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi.

Ticari Eşyalar: 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli kaçak eşya yakalandı.

Tekstil Malzemeleri: 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil malzemesi ele geçirilerek haksız rekabetin önüne geçildi.

Ekipler ayrıca; akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı ticaret girişimini engelledi.

EKONOMİ VE TOPLUM SAĞLIĞI VURGUSU

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin sadece mali bir konu değil, aynı zamanda bir kamu düzeni ve toplum sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

Özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılığına karşı "kesinlikle geçit verilmeyeceği" ifade edildi.

Ticari işleyişi sekteye uğratan ve dürüst tüccarı mağdur eden haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaçakçılığın önlenmesiyle kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.