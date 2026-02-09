Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün gördüğümüz tablo şunu gösteriyor, eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık. Biz zoru başardık." dedi.

Abone ol

Bakan Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ildeki 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirtti.

Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Kurum, binlerce binanın yıkıldığını, 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşandığını söyledi.

Kurum, depremin yaşandığı zamanlar dünyada da bazı sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Ama biz bu karanlıktan çıkmasını bildik. Önce milletimiz bize inandı, biz de milletimizin desteğiyle gece, gündüz hiç durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan arkadaşlarımızla enkaz çalışmaları yürütürken bir yandan da kalıcı konutların yapımına başlamıştık." diye konuştu.

Depremin ardından 15'inci günde temelleri attıklarını, 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini anımsatan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, bunun dünyada örneği olmadığını belirtti.

"Gelinen noktada 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Dualarla, desteklerle, milletimizin bize olan o inancıyla el ele vererek hamdolsun bu konutları teslim ettik. Tüm bu süreçte hep aklımızda şu vardı. Bu şehirler ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar. Onun için 11 ilimiz hep önceliğimiz oldu." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece konut olarak da bakmadık bu diriliş sürecine. Biz biliyoruz ki şehir, sadece insanın inşa ettiği bir mekan değildir. Şehir aynı zamanda insanı inşa eden bir yapıdır. Geçmişimizi taşır, bugünümüzü şekillendirir, yarınımıza da istikamet verir. Biz şehirleri bu anlayışla, köklerini Türk-İslam medeniyetinden alan, insanı merkeze koyan bir tasavvurla inşa ederiz. Bizim şehir anlayışımızda insan vardır, ahlak vardır, komşuluk vardır, merhamet vardır. Bizim için şehir, insanın ruhunu yormayan, hayatını kolaylaştıran, dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. Camisiyle, çarşısıyla, okulu ve meydanıyla, insanı merkeze alan bir hayatın adıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık. 'Şehirlerin kimliğidir' dedik, meydanlar inşa ettik."

- "Türkiye, en zor gününde bile ayağa kalkmayı bilen bir ülkedir"

Bakan Kurum, Habib-i Neccar Camisi'ni, Tarihi Meclis Binası gibi birçok eseri, aslını hiç bozmadan ihya ettiklerini, A'dan Z'ye topyekun bir şehircilik vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Üç yıl önce gördükleri tablonun, insanı çaresizliğe sürükleyecek kadar ağır olduğunu dile getiren Kurum, "Bugün gördüğümüz tablo ise şunu gösteriyor, eğer kararlı bir devlet aklı varsa, eğer milletine güvenen bir liderlik varsa, en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık. Biz zoru başardık. Devletiyle, milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm cihana bir kez daha kanıtladık." dedi.

6 Şubat'ta Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile "Türkiye'min Gücüne Bak" programının düzenlendiğini, bu gücün, sadece beton ve demirden ibaret olmadığını vurgulayan Kurum, "Bu güç, inançtır, kararlılıktır, dayanışmadır, istişaredir, millet-devlet birlikteliğidir. En zor gününde bile geri çekilmeyen bir iradenin adıdır. Bu manzaradan bakan herkes ister bu topraklardan olsun ister dünyanın öbür ucundan gelsin, aynı gerçeği görüyor. Türkiye, en zor gününde bile ayağa kalkmayı bilen bir ülkedir." diye konuştu.

- "2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik"

Bakan Kurum, "asrın felaketi" sonrası, "asrın inşa" sürecinde de birçok zorlukla karşılaştıklarını ama kendilerini en çok yoran şeyin dezenformasyonlar olduğunu belirtti.

"Daha ilk gün, ilk saatlerde biz insanımıza buradaki gönüllü kardeşlerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, arama kurtarma ekiplerimizle ulaşmaya çalışırken, tek bir canımızın daha hayatını nasıl kurtarabiliriz diye çalışırken onlar yalan haberleri yaymaya başladılar. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye ellerini ovuşturanlar yalanlarla korku pompaladılar." ifadelerini kullanan Kurum, yanlış bilgiler yayarak çalışmaların sabote edildiğini, acıyı kaosa dönüştürüp, toplumsal fay hatlarının harekete geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Kurum, "Maalesef, asrın felaketi gibi doğal bir depremi yıkılmış, dizleri üstüne çökmüş bir Türkiye felaketine, bir toplumsal felakete dönüştürmek istediler. Bir yandan ekip arkadaşlarımızla gece gündüz çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da İletişim Başkanlığımız ile bu yalanlara karşı mücadele ettik." dedi.

Gelinen noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtı dimdik ayakta duran 455 bin konutla verdiklerini, bunun kolay olmadığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle cevap verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hala da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emekçiyle gece-gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar.

Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını... Bugün bütün oradaki depremzede kardeşlerimize sorsanız, geçmişte yaşadığımız afetlerdeki vatandaşımıza gidip sorsanız faiz olmadığını hepsi size söyler. Ancak ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz, duyuyorlar ama devam ediyorlar. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar.' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsiniz. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ilde bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz."

"Anadolu şaha kalkacaktır"

Bakan Kurum, 24 yıldır muhalefet partileri ne derse desin milletle beraber yol yürümeye devam ettiklerini söyledi.

"Onlar yalanlara, dezenformasyonlara devam etsinler. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar, 'Niye gidiyorsunuz, niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz?' diyorlar" ifadesini kullanan Kurum, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her bir belediye başkanını dinlediklerini, taleplerini aldıklarını, millet için yapılması gereken ne varsa not edip bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

Milletle el ele verip asrın inşasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bununla da gurur duyuyoruz milletimize bu hizmetleri kazandırdığımız için. İstiyoruz ki her yerde belediyelerimiz depremle, deprem dönüşümüyle mücadele etsin. 'Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım.' diyoruz ve kendileri bize geldiğinde, bizimle bu konuları yürüttüğünde CHP'nin genel başkanı, 'Niye bakana teşekkür ediyorsunuz?' diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Milletin geleceğiyle, milletin güveniyle, milletin huzuruyla alakalı bir konuda hep birlikte hareket etmek varken niye milletimizi ayrıştırmak, milletimizi yanlış ifadelerle kandırmak yoluna gidelim? Böyle bir siyaset olur mu?

Bakıyorsunuz 11 ilde, bir haftadır orada yatıp kalkıyor ve 11 ilde yapılan bu kadar eseri, hizmeti orada arama kurtarma ekibinden oradaki işçisine, mimarına mühendisine onların alın terine saygısızlık etmek dışında tek bir icraatı yok. Sizin de belediyeleriniz vardı, çıkıp bir ucundan da siz tutamaz mıydınız? Ulu Cami ortada, 'Ulu Cami'yi biz yapacağız' dediler hala temel aşamasında. Eğer deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Cami gibi temel aşamasında olurdu. Biz milletimizi onların insafına terk etmedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek bir evsiz, tek bir yuvasız kardeşimiz kalmayacak" dediğini anımsatan Kurum, bu bakışla, bu anlayışla gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.

Milletin destekleriyle, dualarıyla 455 bin konutu tamamladıklarını dile getiren Kurum, "Bize 'şantiye şefi' dediler. 'Sen 11 ilin şantiye şefi misin?' dediler. 'Evet şantiye şefiyiz, şeref duyuyoruz.' dedik. Çünkü ben 11 ilin kardeşi olmaktan, 11 ilin evladı olmaktan gurur duyacağım, bir nişan olarak bunu göğsümde taşıyacağım. Artık deprem konutlarının teslimiyle tüm Anadolu şaha kalkacaktır, tüm Anadolu bugün yeniden tarihi yazmaya başlayacaktır." dedi.

Bakan Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran programdan önce "Asrın İnşası Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.