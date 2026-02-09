Chomsky’nin eşinden Epstein açıklaması: Geçmişini araştırmamak büyük hata

Noam Chomsky ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Valeria Chomsky kamuoyuna açıklama yaptı. Epstein’ın geçmişini yeterince araştırmamalarını “büyük bir hata” olarak nitelendiren Valeria Chomsky, yaşananlar için özür diledi.

Abone ol

Dilbilimci Noam Chomsky ile Jeffrey Epstein arasında geçen yazışmaların ortaya çıkmasının ardından eşi Valeria Chomsky kamuoyuna açıklama yaptı. Valeria Chomsky, Epstein’ın geçmişini yeterince incelemediklerini belirterek bu durum için özür diledi ve kendilerini “aldatılmış” hissettiklerini söyledi.

The Guardian’ın aktardığına göre Valeria Chomsky, eşinin Epstein’a gönderdiği ve suçlamalar karşısında nasıl davranması gerektiğine dair tavsiyeler içeren mesajlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Çiftin, Miami Herald’ın 2018’de yayımladığı Epstein dosyasını okuduklarını kabul eden Valeria Chomsky, suçların kapsamını ise ancak Epstein’ın 2019’daki ikinci tutuklamasından sonra fark ettiklerini öne sürdü.

“CİDDİ BİR MUHAKEME HATASI”

Valeria Chomsky, Epstein’ın geçmişini ayrıntılı biçimde araştırmamalarını “ciddi bir muhakeme hatası” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, Epstein’ın kendilerine yardımsever bir arkadaş gibi göründüğünü ancak gerçekte ağır suçlar işlediğinin ortaya çıkmasının sarsıcı olduğunu ifade etti.

Chomsky’nin Epstein’a verdiği tavsiyelerin bağlamına da değinen Valeria Chomsky, Epstein’ın kendisini haksız yere hedef alınan biri olarak tanıttığını ve Noam Chomsky’nin de medyayla yaşadığı siyasi tartışmalardaki deneyimlerinden hareketle iyi niyetle bu anlatıya inandığını savundu.

Ayrıca Chomsky’nin yazışmalarında kadın hareketine yönelik eleştiri gibi görülen ifadelerin yanlış yorumlandığını belirten Valeria Chomsky, Chomsky’nin her zaman kadın haklarını desteklediğini vurguladı. Epstein’ın ise Chomsky’nin “iptal kültürü” eleştirilerini kullanarak kendisini mağdur gibi göstermeye çalıştığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgelerinde, Epstein’ın seks ticareti suçlamaları gündemdeyken Chomsky’den kamuoyuna nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda görüş istediği ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda Chomsky’nin, kamuoyuna yanıt vermemeyi tavsiye ettiği görülmüştü.