İsrail ajanı denen Epstein belgelerinden Netanyahu'nun sansürlü fotoğrafı çıktı

Dünya Epstein dosyasına giren yeni belgeler ve yazışmalarla çalkalanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Epstein’e gönderdiği bütün e-postaları silmeye çalıştığı ortaya çıktı. Skandallarla dolu dosyada, "Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf” başlıklı bir e-posta açığa çıkarken Netanyahu’nun fotoğrafı tamamen sansürlü yayınlandı.

Abone ol

Epstein dosyasına giren yeni belge ve yazışmalar, korkunç bir istismar ve fuhuş ağını deşifre ederken kan donduran skandal İsrail’e de sıçradı. Epstein dosyasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun adının toplamda 6 bin 300 kez geçtiği ortaya çıkarken 'Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf' başlıklı bir e-posta da açığa çıktı.

FOTOĞRAFI SANSÜRLÜ OLARAK YAYINLANDI!

World Affairs'ın aktardığına göre, Epstein dosyasına giren, “Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf” başlıklı e-postada yer alan Netanyahu’nun fotoğrafı tamamen sansürlü bir şekilde yayımlandı.

Söz konusu olay sosyal medyada büyük tartışmalara neden olun olurken sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın sansürsüz bir şekilde yayınlanmasını talep etti.

EPSTEİN E-POSTALARI SİLMEYE ÇALIŞMIŞ!

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise, Epstein’e gönderdiği bütün e-postaları silmeye çalıştığı ortaya çıktı.

EPTEİN İSRAİL AJANI TRUMP O YÜZDEN...

Jeffrey Epstein ile ilgili, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Epstein'in İsrail ajanı olduğu ve İsrail'e ABD Başkanı Donald Trump'ın, Epstein Adası'nda çekilmiş müstehcen görüntülerini verdiği, Trump'ın da bu nedenle İsrail'in istediği her şeyi yaptığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu iddiaları yalanlayarak Jeffrey Epstein'in İsrail için çalışmadığını söylemişti.

ALIŞILMADIK DERECEDE YAKINLARDI

Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile arasında "alışılmadık derecede yakın ilişkinin" olduğunu ifade eden Netanyahu, "Jeffrey Epstein'ın Ehud Barak ile olan alışılmadık derecede yakın ilişkisi, Epstein'ın İsrail için çalıştığı anlamına gelmez; tam tersini kanıtlar.” ifadelerini kullanmıştı.