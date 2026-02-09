Novartis Türkiye ve Bilim Virüsü iş birliğiyle "seninle olur" programı başladı

Novartis Türkiye ve Bilim Virüsü iş birliğiyle gerçekleşen “Seninle Olur.” programı, Salt Galata'da düzenlenen “Ortak Hikâye Buluşması” ile başladı.

Abone ol

Program gençlerin öz farkındalık, kurumsal yetkinlik ve kariyer gelişimine odaklanırken, katılımcılara hem içsel keşif hem de kariyer gelişimi açısından bütünsel bir yolculuk sunuyor.

Klasik bir açılışın ötesine geçen etkinlikte gençler, programın değerlerini ve hedeflerini bizzat belirleyerek sürecin başkahramanı olduklarını kanıtladılar.



Projenin Pusulası Gençlere Emanet



Buluşma, gençlerin sadece katılımcı değil, programın ruhunu şekillendiren birer paydaş olarak konumlandığı “Ortak Hikâye: Değerlerimizi Tanımlıyoruz” temasıyla gerçekleşti. Etkinlik boyunca yapılan çalışmalarla samimiyet, cesaret, merak ve dayanıklılık gibi temel değerler gençlerin oylarıyla programın merkezine yerleşti. Gün sonunda ortaya çıkan Kolektif Görsel Pano, bu 8 aylık yolculuğun somut söylemi haline geldi.



“Gençlerin Rotası, Bizim Rehberimiz”



Ortak Hikâye Buluşması'na katılan Novartis Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, projenin toplumsal etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Novartis Türkiye olarak, sağlık alanındaki çalışmalarımızın ötesinde, toplumsal fayda sağlamayı, geleceği inşa etme sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu yolda gençlerimize sunduğumuz destek, aslında sürdürülebilir bir yarının en güçlü temelidir. Günümüzün hızla dönüşen dünyasında gençlerimizin teknik bilginin ve mesleki donanımın ötesinde bir yere ait olma, anlam bulma ve rotalarını belirleme ihtiyacı duyduklarını biliyoruz. Proje kapsamındaki ilk buluşmamızda, programın değerlerini ve hedeflerini birlikte belirlerken gençlerin söz sahibi olmaları ve aktif olarak rol almaları, onların özgüvenli ve kendi ışığıyla yol alan bireyler olma yolundaki kararlılığının bir göstergesidir. ‘Seninle Olur.' bizim için sadece bir eğitim programı değil, gençlerimizle el ele yürüdüğümüz kolektif bir dönüşüm hamlesidir. Bilim Virüsü ile güç birliği yaparak, sorumluluk alan ve geleceği kendi kararlarıyla şekillendiren bir neslin yetişmesi için bu yolculuğu gençlerimizle birlikte tasarlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”



Programın bilimsel düşünce zeminine vurgu yapan Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün, işverenlerin %65'inin davranışsal becerilere öncelik verdiği, %74'ünün yetkinlik bazlı işe alım yaptığı bir dünyada gençlerin %78'inin beklenen gelecek becerilerine sahip olmaması, %54'ünün iş hayatına hazır hissetmemesi ve %62'sinin geleceğe dair belirsizlik yaşaması gibi veriler, “Seninle Olur.” programının temelini oluşturdu. Bu önemli ihtiyaçlar ışığında, yaklaşık 1.000 başvurudan özenle seçtiğimiz 100 gençle başladığımız bu kolektif dönüşüm yolculuğunda, gençler pasif izleyici olmaktan çıkıp, programın ruhunu bizzat tanımlayan “değer mimarlarına” dönüştüler. “Seninle Olur.” Programı, gençlerin sadece dinleyici oldukları değil; kendilerini keşfettikleri, öğrendikleri, kurguladıkları ve şekillendirdikleri, gerçek bir toplumsal değişimin kıvılcımını taşıyor."



Programın teşvik ettiği kültüre vurgu yapan Novartis Türkiye İnsan & Organizasyon Direktörü Özlem Sökmen ise şunları ekledi: “Seninle Olur.' gençlere kendilerini tanıyabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri ve geleceğe umutla bakabilecekleri bir alan açıyor. Novartis Türkiye olarak merakı besleyen, ilham veren; inisiyatif almayı ve birlikte çalışıp üretmeyi teşvik eden, dürüstlüğü ve şeffaflığı merkeze alan, yardımlaşmayı ve birbirine el vermeyi önemseyen bir kültüre sahibiz. Bu kültürü ve değer ve davranışları yalnızca kurum içinde değil, toplumda da çoğaltmak istiyoruz. ‘Seninle Olur.'; ‘Mümkün', ‘Yapabilirim' ve ‘Kendime inanıyorum' diyebilmenin yapıcı gücünden beslenen bir yolculuk. Bu hikâyeyi gençlerle birlikte yazmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”



Yeni Nesil Bağlar ve Kolektif Üretim



Etkinlikte düzenlenen “Seninle Olur.” tanışma oyunu ile gençler birbirleriyle deneyimleri üzerinden bağ kurarken, dev bir kanvas üzerine oluşturulan yaratıcı imza alanı katılımcıların 8 ay sonundaki hedeflerini yansıtan somut bir hatıraya dönüştü. Program öğleden sonra yapılan oryantasyon oturumuyla birlikte 100 gencin geleceğe doğru attığı ilk adımlarla devam ediyor. Programın ilk modülü olan Öğrenme Modülü ile devam edecek.