Sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinde ön planda tutan Lezita, ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Lezita, GRI 2021 Genel Standartları ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2024’te sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan tüm çalışmalarını şeffaflıkla paylaştı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Her alanda ölçülebilir, izlenebilir ve sürekli gelişen bir sürdürülebilirlik yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı raporlarla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Faaliyetlerini, evrensel değerleri ve sürdürülebilirliği önceliklendirerek yenilikçi, kaliteli, çevre dostu ve sağlıklı gıda ürünlerini üretme ve bu ürünleri güvenle tüketiciye ulaştırma misyonuyla sürdüren Lezita, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Lezita, GRI 2021 Genel Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu ile 2024 yılında sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan tüm çalışmalarını şeffaf biçimde paylaştı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Ergül, “Yenilikçi, şeffaf, sorumlu ve insana dokunan bir marka olma hedefimiz, tüm stratejilerimizin merkezinde yer alıyor. Üretimden tedarik zincirine, Ar-Ge’den çalışan gelişimine kadar her alanda çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini odağımıza alıyoruz. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir üretici olarak, tüm süreçlerimizde kaynak verimliliği, yenilikçilik, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ediyoruz” dedi.

“Doğa dostu uygulamaları üretim süreçlerimizin merkezine alıyoruz”

Mesut Ergül, sürdürülebilir gıda üretiminde Türkiye’nin öncü markalarından biri olan Lezita’nın uluslararası bir gıda markası olma vizyonuyla hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Ergül şöyle konuştu: “Türkiye’nin en modern et entegre tesislerinden biri olan İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde; ileri teknoloji alt yapımız ve dijital dönüşüm odaklı sistemlerimizle verimlilik ve kalite standartlarını en üst seviyeye taşıyoruz. Tarladan başlayan üretim sürecimizde, geniş dağıtım ağımızla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki Lezita severlere taze ve sağlıklı ürünler ulaştırıyoruz. Kaynak verimliliğini artırmayı ve çevresel ayak izimizi azaltmayı hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda, ‘doğa dostu’ uygulamaları üretim süreçlerimizin merkezine alıyoruz. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan tesisimizde, sürekli atık su izleme sistemleriyle atık suyun karakterinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürken, depolama ve lojistik optimizasyonlarıyla yakıt tüketimini ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz.”

“Sürdürülebilirliği tüm değer zincirine entegre ediyoruz”

Sürdürülebilirliği yalnızca üretimle sınırlı görmediklerini vurgulayan Mesut Ergül, “Sürdürülebilirliği tedarik zincirinden yeni yatırımlarımıza, dijital teknolojilerden veriye dayalı karar alma süreçlerine kadar tüm değer zincirine entegre ediyoruz. Üretimden müşteri yönetimine uzanan uçtan uca dijitalleşme yaklaşımımızla daha çevik, esnek ve daha az kaynak tüketen bir yapı oluşturuyoruz. Bu dönüşümün merkezinde ise insan var. Eğitim platformları, sosyal kulüpler ve genç yetenek programlarıyla insana yatırım yapan kurum kültürümüzü güçlendiriyoruz. Hedef pazarlara özel ürün ve satış stratejilerimizle ihracattaki iddiamızı güçlendiriyoruz. Avrupa Birliği ihracat yetkisi ve Turquality desteğiyle markamızı global ölçekte büyütüyoruz. Lezita olarak üretimden insan kaynağına, inovasyondan toplumsal faydaya kadar her alanda ölçülebilir, izlenebilir ve sürekli gelişen bir sürdürülebilirlik yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı Sürdürülebilirlik Raporlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışan memnuniyet oranı 2024 yılında %79,4 olarak gerçekleşti

Günlük toplam 510 bin adet piliç işleme kapasitesine sahip olan Lezita, bunun 420 bin adedini İzmir Kemalpaşa, 90 bin adedini ise Malatya tesislerinde gerçekleştiriyor. Yıllık 290 bin ton piliç eti ve 82 bin ton ileri işlenmiş ürün üretim kapasitesine sahip olan Lezita, 70 ülkeye ulaşan ihracat pazarıyla küresel olarak da etkin bir konumda bulunuyor. Lezita’nın 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan veriler, şirketin çevresel ve sosyal alanlarda kaydettiği somut ilerlemeyi ortaya koyuyor. Lezita, enerji yönetimi kapsamında, tesislerindeki yenilenebilir enerji payını 3 MW kurulu güce ulaştırdı. Su verimliliği çalışmalarının bir sonucu olarak su yeniden kullanım oranı %11 seviyesine çıktı. 2024 döneminde su ayak izi çalışmasını tamamlayan Lezita, %100 deşarj uyum oranına ulaştı. Lezita’da çalışan memnuniyet oranı 2024 yılında %79,4 olarak gerçekleşti. Kadın çalışan oranı %37,1 ile istikrarlı bir artış eğilimi gösterdi. Ortalama 2.600 kişiye istihdam sağlayan şirket, çalışan gelişimini kurumsal önceliklerinden biri olarak ele alıyor. Lezita bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle çalışan başına yıllık eğitim süresini 23,5 saate çıkardı.