Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyene yeni şok serbest kaldım sanırken...

Yapay zekanın hazırladığı çarşaf giyen domuz görselini paylaşan diyetisyen Onur K., gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık karara itiraz edince yeniden gözaltına alınan diyetisyen, bu kez tutuklandı.

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde yaşayan diyetisyen Onur K.'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Onur K., yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini şu sözlerle paylaştı:

-"Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum"

Tepkiye sebep olan paylaşım sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Diyetisyen Onur K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Diyetisyenin dizüstü bilgisayarı ile cep telefonlarına el konuldu.

Serbest kaldım sanırken tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur K., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, diyetisyen Onur K.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Onur Kılınç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.