Prim maaştan otomatik kesilecek! Çevrimiçi çalışanlar aman dikkat!

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Yasal düzenlemesi bulunmayan bu çalışma modeli için ise hükümet çalışmalara başladı. Buna göre, serbest işlerde çalışanlar ile iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlara yönelik yeni düzenleme getirilecek.

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışanların iş alma süreçleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirme sistemlerini belirleyen algoritmaların sınırları çizilecek. Çalışanların kendi çalışma saatlerini belirleyebilme, istedikleri zaman çalışıp istedikleri zaman dinlenebilme gibi esneklik süreçleri korunacak.