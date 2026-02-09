Endonezya'da korkunç manzara! Heyelan hayatı durma noktasına getirdi

Endonezya’nın Orta Java eyaletindeki Tegal bölgesine bağlı Jatinegara ilçesinin Padasari köyünde meydana gelen toprak kayması ve toprak hareketleri nedeniyle yerleşim alanları zarar gördü. Olayın ardından 1.686 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, aralarında yüzlerce konutun da bulunduğu çok sayıda yapı ile bazı eğitim ve sağlık tesisleri, ibadethaneler, sulama yapıları, köprüler ve yolların hasar gördüğü bildirildi.