Lady Victoria Hervey doğruladı! Jeffrey Epstein yaşıyor mu?

'TRİP VAN' VE CESET DEĞİŞİMİ İDDİASI

Lady Hervey, Epstein'ın cezaevinden bir "trip van" aracılığıyla çıkarıldığını ve cesetlerin değiştirildiğini savunan iddialara dikkat çekti. Bu teorinin yıllar önce 4Chan'de, kendisini cezaevi görevlisi olarak tanıtan anonim bir kişi tarafından dile getirildiğini hatırlatan Hervey, Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından bu iddiaların yeniden güç kazandığını savundu.

Hervey, dosyalarda yer alan bir e-postaya atıf yaparak, "Cesetlerin değiştirildiğini gördüğünü söyleyen gardiyanın mutlaka sorgulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RESMİ KAYITLAR NE DİYOR?

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York'taki Metropolitan Correctional Center'da, seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu. Cezaevi görevlileri, Epstein'ı sabah 06.30'da ranzasına asılı halde bulduklarını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı William Barr, olayı "hatalar zinciri" olarak nitelemiş, soruşturma sonrası bazı üst düzey cezaevi yetkilileri görevden alınmıştı.