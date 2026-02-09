Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi

Ford Otosan liderliğinde, Romanya-Türkiye arasındaki araç lojistiğini raylar üzerine taşımak amacıyla hayata geçirilen projeyle lojistik ağındaki karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Ford Otosan, lojistik ağındaki karbon ayak izini azaltacak demir yolu projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan liderliğinde, projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını kesintisiz yürüten Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk intermodal terminali olarak araçların elleçleme ve stoklama süreçlerini yürüten Railport ve Mars Logistics'in vagon tedarikçisi Transwaggon Group işbirliğiyle 'Craiova-Kocaeli' arasındaki araç lojistiği raylar üzerine taşındı.

Bu kapsamda geçen ay itibarıyla başlayan seferler, Marmaray geçişi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağlıyor.

Proje, şirketin 2050'ye kadar tüm değer zincirinde 'Net Sıfır' emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu olarak kurgulanan lojistik dönüşümün bir adımını oluşturuyor.

Krayova-Köstence-Kocaeli hattında deniz yolu ağırlıklı ve kara yolu bağlantılı taşıma yapısından Krayova-Kocaeli direkt demir yolu odaklı ve kara yolu kullanımını azaltan bir modele geçilmesini sağlayan yaklaşım, deniz ve kara yolu bağlantılı rotaların oluşturduğu karbon yükünü azaltırken, lojistik süreçlerde daha düşük emisyonlu ve verimli bir yapı kurulmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin ilk özel demir yolu tren işletmecisi Körfez Ulaştırma'nın hibrit lokomotif yatırımlarıyla desteklenen tren operasyonları ise sürdürülebilirlik hedeflerini operasyonel verimlilikle bütünleştirerek çevresel etkiyi kalıcı biçimde azaltan çözüm sunuyor.

Teknik kapasitesi ve operasyonel gücüyle dikkat çeken yeni hat, otomotiv lojistiğinde yeni bir sayfa açıyor.

Tek seferde 18 vagon ve 557 metre uzunluğa ulaşan tren setleri, sefer başına 216 aracı doğrudan Ford Otosan Krayova fabrikasından alarak kurulan yeni hatla Kocaeli'ye ulaştırıyor.

Bu sayede Ford Otosan ülkeler arası demir yolu entegrasyonunu araç lojistiğinde etkin biçimde kullanırken Türkiye'nin stratejik lojistik konumunu da güçlendiriyor.

Proje, 'lojistik dünyası için ilham verici bir iş ortaklığı modeline' dayanıyor. Lojistik satın alma süreçlerindeki sektörel uzmanlığı ve iş ortağı ağıyla projeye yön veren KoçZer, proje sayesinde 'araç başına fiyatlandırma' modelinin çok daha rekabetçi ve sürdürülebilir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Yaklaşım, verimliliği ve operasyonel güvenilirliği artırırken, uluslararası standartlarda taşımacılığı destekleyen entegre lojistik ekosistemi mümkün kılıyor.

Türkiye'den Romanya'ya üretim parçaları gönderildi

Şubat 2025'te, Mars Logistics tarafından Ford Otosan Romanya Krayova Fabrikası ile Türkiye arasında üretim parçalarının taşınmasını kapsayan demir yolu hattı hayata geçirilmişti.

Söz konusu süreçte, Türkiye'den Romanya'ya üretim parçaları gönderilirken, Romanya'da üretilen araçların demir yoluyla Türkiye'ye taşınmasına yönelik bitmiş araç taşımacılığı çalışmaları da planlama aşamasına alınmıştı.

Halihazırda gelinen noktada ilk etapta 216 bitmiş aracın başarıyla taşınmasıyla Mars Logistics, otomotiv lojistiğinde uçtan uca çözüm üretme vizyonunu üst seviyeye çıkardı.

İşbirliği kapsamında, demir yolunda bitmiş araç lojistiğinde kilometre taşına ev sahipliği yaparak entegre intermodal terminal hizmetlerinin yeni merkezi haline gelen Railport, tahliye operasyonlarını başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda, 22 bin metrekarelik alanda 1563 bitmiş araçlık park sahasıyla sektöre altyapı imkanı sunan Railport'ta, araç taşımaya özel olarak tasarlanan rampalar sayesinde bitmiş araçların demir yoluyla ithalat ve ihracat operasyonları etkin, güvenli ve çevreci şekilde yürütülüyor.

Şubat 2025'te malzeme ve araç kombinasyonlu denemelerle temelleri atılan proje, geçen ay gerçekleştirilen ilk tam kapasiteli araç taşıma seferiyle yeni dönemi başlattı.

Şirket ve paydaşları, hattın verimliliğini daha da artırmak için kapasite artış planlarını devreye aldı. Bu yılın son çeyreğinde filoya eklenecek yeni vagon setleriyle Türkiye ve Avrupa arasındaki otomotiv lojistiğinin çevre dostu yapıya kavuşması hedefleniyor.