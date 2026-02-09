BIST 13.780
Multinet Up'tan dev ortaklık hamlesi! GetirYemek ve Starbucks ile imzaları attı

Multinet Up, MultiNet yemek kartı kullanıcılarının alışveriş ve ödeme deneyimini geliştirme çalışmaları kapsamında GetirYemek ve Starbucks ile işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında MultiNet yemek kartı, gelecek 3 ay boyunca Starbucks siparişlerinde GetirYemek'te sunulan online ödeme altyapısına entegre edildi.

Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 130 bini aşkın üye iş yeri bulunan Multinet Up, bu sayede 90 binin üzerinde üye restoran ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet veren GetirYemek ile dijital ödeme altyapıları entegrasyonunu Starbucks siparişlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

Entegrasyon sayesinde MultiNet online ödeme seçeneğini tercih eden kullanıcılar kampanya avantajlarından faydalanırkeni Starbucks siparişlerinde de yıldız toplamaya devam edebilecek.

Bu kapsamda, 15 Şubat'a kadar "ACIKTIYSAN200" kodunu kullanan kullanıcılar 200 lira, her pazartesi "SENDROMSUZ100" kodunu kullananlar ise 100 lira indirimden yararlanabilecek.

