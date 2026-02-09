Herkes bunu konuşuyor! Talisca’nın yeni maaşı belli oldu

Fenerbahçe, takımın önemli isimlerinden Anderson Talisca’nın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Yapılan anlaşmayla birlikte Brezilyalı futbolcunun yıllık ücretinde indirime gidildi. Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada görev alırken 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Yeni sözleşmenin detayları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı bitecek olan Anderson Talisca ile iç transferde anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesini talep etti. Anderson Talisca, bu talebi kabul ederek önemli bir fedakârlık yaptı.

İŞTE YENİ MAAŞI

Tecrübeli oyuncunun yeni maaşının yıllık 5,5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu anlaşmayla birlikte Talisca, Fenerbahçe ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri olan Talisca, taraftarın da takım içindeki en önemli oyuncular arasında gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ, SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Toplam 1.939 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.