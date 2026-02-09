Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı

KOCAELİ Dilovası'ndaki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen, okuldaki 24 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarının ardından tutuklandı. Öğretmenin geçen sene de bir okulda öğrencileri taciz etiği ancak yeterli delil olmaması nedeniyle soruşturma devam ederken Dilovası'na gönderildiği öne sürüldü.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda görevli öğretmen O.M., ortaya atılan iddialara göre okuldaki 24 öğrencisine taciz etti. Özgür Kocaeli Gazetesi'nden Selda Hatun Tan'ın haberine göre öğrenciler durumu ailelerine bildirmelerinin ardından skandal, okul yönetimine aktarıldı. Sonrasında okuldaki rehberlik tarafından 24 öğrenci ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.

Taciz 1 yıl sürdü aileler şikayet etti

Aktarılan bilgilere göre o öğretmen öğrencilerine 1 yıl boyunca tacizde bulundu. Ailelerin de şikayetlerinin ardından öğretmen gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenin, hakkındaki iddiaların ardından emniyette ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'nde gönderildiği öğrenildi.

Özgür Kocaeli Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre şüpheli öğretmen hakkında geçen sene de taciz iddiaları çıktı ancak soruşturma esnasında yeterli delil bulunmadığı için Dilovası'na gönderildi.