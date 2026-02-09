BIST 13.687
DOLAR 43,61
EURO 51,75
ALTIN 7.012,50
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı

Kocaeli'den iğrenç haber! Öğretmen 24 öğrencisini tacizden tutuklandı

KOCAELİ Dilovası'ndaki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen, okuldaki 24 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarının ardından tutuklandı. Öğretmenin geçen sene de bir okulda öğrencileri taciz etiği ancak yeterli delil olmaması nedeniyle soruşturma devam ederken Dilovası'na gönderildiği öne sürüldü.

Abone ol

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda görevli öğretmen O.M., ortaya atılan iddialara göre okuldaki 24 öğrencisine taciz etti. Özgür Kocaeli Gazetesi'nden Selda Hatun Tan'ın haberine göre öğrenciler durumu ailelerine bildirmelerinin ardından skandal, okul yönetimine aktarıldı. Sonrasında okuldaki rehberlik tarafından 24 öğrenci ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.

Taciz 1 yıl sürdü aileler şikayet etti
Aktarılan bilgilere göre o öğretmen öğrencilerine 1 yıl boyunca tacizde bulundu. Ailelerin de şikayetlerinin ardından öğretmen gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenin, hakkındaki iddiaların ardından emniyette ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'nde gönderildiği öğrenildi.

Özgür Kocaeli Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre şüpheli öğretmen hakkında geçen sene de taciz iddiaları çıktı ancak soruşturma esnasında yeterli delil bulunmadığı için Dilovası'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
Domuza çarşaf giydirip paylaşan diyetisyen gözaltına alındı
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş
ABD'den altın açıklaması! Dalgalanmanın arkasındaki neden bakın neymiş
Türkiye olmadan Avrupa olmaz! AB Komiseri Marta Kos'tan çarpıcı açıklamalar
Türkiye olmadan Avrupa olmaz! AB Komiseri Marta Kos'tan çarpıcı açıklamalar
Herkes bunu konuşuyor! Talisca’nın yeni maaşı belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Talisca’nın yeni maaşı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump 'dünyada alay konusu' dedi! Seçimler için...
ABD Başkanı Donald Trump 'dünyada alay konusu' dedi! Seçimler için...
DEM Partili Ayşegül Doğan'dan 'Ankara' mesajı
DEM Partili Ayşegül Doğan'dan 'Ankara' mesajı
2 gündür haber yoktu! Önce kıyafetleri bulundu ardından...
2 gündür haber yoktu! Önce kıyafetleri bulundu ardından...
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Bu ürünü bebeklere verenler dikkat! Dünyaca ünlü o mamalar toplatılıyor
Bu ürünü bebeklere verenler dikkat! Dünyaca ünlü o mamalar toplatılıyor
11 yaşındaki Ceylin'in feci ölümü
11 yaşındaki Ceylin'in feci ölümü