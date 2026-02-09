Gümüş yeniden yükselişte! 9 Şubat 2026 gümüş fiyatı

Gümüş fiyatları, altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. 126 dolarlık rekor seviyesinden bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybeden gümüşün onsu, bugün spot piyasada yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı.