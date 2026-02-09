Gümüş yeniden yükselişte! 9 Şubat 2026 gümüş fiyatı
Yatırımcı altın kadar gümüş fiyatlarını da takibe devam ediyor.120 doları aşarak tarihi seviyeyi gören gümüş fiyatları yaşanan çöküş sonrası toparlanmayı sürdürüyor. Gümüşün onsu, bugün spot piyasada yüzde 5 değer kazandı.
Gümüş fiyatları, altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. 126 dolarlık rekor seviyesinden bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybeden gümüşün onsu, bugün spot piyasada yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı.
Gümüş, yıl başından bu yana sergilediği yüzde 40'ın üzerindeki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.
Altın ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyondaki düşüşle birlikte güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların tetiklediği "güvenli liman" talebiyle geçen yılı yüzde 65’in üzerinde yükselişle tamamlamıştı.